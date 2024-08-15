ИТ-специалист Глущенко заявил о необходимости замещения иностранного софта

На любом рынке существуют «старички», которые успели ввести в оборот какой-либо продукт раньше всех остальных и надежно закрепиться в своей нише, а то и вовсе стать монополистом. Яркий пример — компания Microsoft, чьи программы установлены на подавляющем большинстве компьютеров в мире. Эта ситуация выгодна как самому ИТ-гиганту, так и разработчикам, которые десятилетиями создают продукты для изученной ими вдоль и поперек платформы. Тем не менее история с Microsoft Azure наглядно продемонстрировала, какие опасности таит в себе тотальная зависимость пользователей по всему миру от одной компании, отмечает директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.