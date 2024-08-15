Павел Дуров вернулся в Казахстан — на этот раз отдохнуть в Боровом

«Я пребывал в неком шоке, когда он лично взялся разбирать кандидатов, запрашивал их баллы, предметы и еще больше дополнительной информации. Представляете себе, человек с состоянием более $15 млрд, владелец международной корпорации, представленной в 100 странах, лично занимался таким, казалось бы, небольшим, но важным для него делом. А после того, как он узнал о детях больше, увеличил количество грантов на 12», — написал владелец школы IQanat Айдын Рахимбаев.