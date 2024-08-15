Павел Дуров вернулся в Казахстан — на этот раз отдохнуть в Боровом

«В прошлый раз основная цель его приезда был рабочий визит. В этот раз он действительно вернулся. Основная цель — отдохнуть какое-то время. Боровое ему очень понравилось», — ответил Жаслан Мадиев на вопрос журналиста.
Также стало известно, что миллиардер Дуров выделил 12 грантов для сельских детей в школе IQanat на $356 000.
«Я пребывал в неком шоке, когда он лично взялся разбирать кандидатов, запрашивал их баллы, предметы и еще больше дополнительной информации. Представляете себе, человек с состоянием более $15 млрд, владелец международной корпорации, представленной в 100 странах, лично занимался таким, казалось бы, небольшим, но важным для него делом. А после того, как он узнал о детях больше, увеличил количество грантов на 12», — написал владелец школы IQanat Айдын Рахимбаев.
Ранее Дуров прилетал в Казахстан в конце июня, сначала он посетил Астану, затем Алматы. Он успел встретиться с министром Мадиевым, увидеть Astana hub, МФЦА, побывать в Боровом и на Чарынском каньоне.
«Красота Казахстана может сравниться только с его амбициями. Страна привлекает международные компании и технологические стартапы благоприятной для бизнеса политикой и благоприятными налогами. Она также улучшает свое преимущество в образовании и науке, поддерживая инновационные школы и университеты», — поделился Дуров.