Часть Тверской улицы перекроют для замены асфальта

Ограничения для автомобилистов продлятся с 16 по 19 августа. В пятницу с 16:00 нельзя будет проехать по крайним левым полосам Большого Путинковского переулка. А с 22:00 перекроют весь район работ: указанную часть Тверской, Большой и Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Брюсов, Газетный, Никитский, Козицкий и Глинищевский переулки.