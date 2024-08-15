Часть Тверской улицы перекроют для замены асфальта

Часть Тверской от Моховой улицы до Пушкинской площади закроют из-за ремонта. Там будут менять асфальт по технологии бесшовной укладки: единым полотном сразу на всей проезжей части. Как пишет mos.ru, в последний раз аналогичные работы проводили в 2020 году.
Ограничения для автомобилистов продлятся с 16 по 19 августа. В пятницу с 16:00 нельзя будет проехать по крайним левым полосам Большого Путинковского переулка. А с 22:00 перекроют весь район работ: указанную часть Тверской, Большой и Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Брюсов, Газетный, Никитский, Козицкий и Глинищевский переулки.
В ночь на пятницу начнёт действовать и запрет на парковку. А маршруты общественного транспорта частично перестроят. Движение вернётся к прежнему графику 19 августа в 06:00.