В красноярской «Гремячей гриве» построят этнодеревню

В красноярском экопарке «Гремячая грива» около Серебряного лога планируют построить этнодеревню. Судя по информации с портала Госзакупок, на его возведение готовы потратить 54,4 миллиона.
Проект будущего объекта уже готов — сейчас Туристический информационный центр ищет подрядчика для строительства. Согласно документам, в парке должны появиться три жилища: чум, юрта и русская изба. Для ребятишек хотят установить игровой комплекс в виде «Царь-рыбы», а вечером в этнодеревне можно будет увидеть трехмерную проекцию на деревьях.
Скриншот: сайт Госзакупок (zakupki.gov.ru).
«Комплекс “Этнодеревня” представляет собой деревянную тропу с плавными очертаниями, стелющуюся по рельефу, которая символизирует течение реки Енисей. По ходу движения возникают террасы. На каждой есть удобный амфитеатр, лаконично вписанный в рельеф, который можно использовать как место для отдыха и общения либо как площадку для экскурсий, небольших представлений и лекций на открытом воздухе», — говорится в проекте.
Основная цель создания площадки — «познакомить широкий круг людей с традициями, жизненным укладом и культурой разных народов Енисейской Сибири».
Скриншот: сайт Госзакупок (zakupki.gov.ru).
Подрядчика для строительства должны выбрать уже 21 августа. Благоустройство территории должны завершить до 31 октября 2024 года.
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