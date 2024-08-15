В красноярской «Гремячей гриве» построят этнодеревню

«Комплекс “Этнодеревня” представляет собой деревянную тропу с плавными очертаниями, стелющуюся по рельефу, которая символизирует течение реки Енисей. По ходу движения возникают террасы. На каждой есть удобный амфитеатр, лаконично вписанный в рельеф, который можно использовать как место для отдыха и общения либо как площадку для экскурсий, небольших представлений и лекций на открытом воздухе», — говорится в проекте.