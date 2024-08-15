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В Омске планируется закрытие шести автобусных маршрутов

Причины их отмены не раскрываются.

Источник: Комсомольская правда

В Омске находятся в стадии отмены шесть автобусных маршрутов, согласно постановлению городской администрации.

В списке маршрутов, которые будут ликвидированы, числятся:

— № 21А (ДСК-2 — Кожевенный завод);

— № 83Н (Стрельникова — Кирпичный завод);

— № 207 (СибАДИ — Улица Студенческая);

-— № 209 (СибАДИ — Улица Попова);

— № 470 (Пос. Чкаловский — Улица Багнюка);

-— № 514 (Улица Бархатовой — 3-й Разъезд).

Как сообщается, маршруты № 21А, 83Н, 470 и 514 отменяются из-за отказа самих перевозчиков.

При этом причины отмены данных маршрутов в официальных документах не раскрываются.