В Омске планируется закрытие шести автобусных маршрутов

В Омске находятся в стадии отмены шесть автобусных маршрутов, согласно постановлению городской администрации.
В списке маршрутов, которые будут ликвидированы, числятся:
— № 21А (ДСК-2 — Кожевенный завод);
— № 83Н (Стрельникова — Кирпичный завод);
— № 207 (СибАДИ — Улица Студенческая);
-— № 209 (СибАДИ — Улица Попова);
— № 470 (Пос. Чкаловский — Улица Багнюка);
-— № 514 (Улица Бархатовой — 3-й Разъезд).
Как сообщается, маршруты № 21А, 83Н, 470 и 514 отменяются из-за отказа самих перевозчиков.
При этом причины отмены данных маршрутов в официальных документах не раскрываются.