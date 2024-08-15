Деми Ловато может больше никогда не поехать в тур

В разговоре с The Hollywood Reporter девушка назвала слабое здоровье одной из причин своих сомнений по поводу гастролей. Ловато испытывает проблемы со спиной и борется с ухудшением зрения и слуха. «Это сказывается на организме, мне уже не 15», — заметила артистка.