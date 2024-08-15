Опекунам из Иркутска не возвращают незаконно вывезенную в Таджикистан дочь

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала, что Михаил и Марина Бухашеевы стали приемными родителями ещё в 2017 году. Широкую огласку история получила в июле 2022 года, именно тогда биологическая мать девочки из Таджикистана вернулась в Россию и предъявила права на ребенка.