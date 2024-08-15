Опекунам из Иркутска не возвращают незаконно вывезенную в Таджикистан дочь

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по незаконному нахождению 4-летней девочки из Иркутска за пределами страны. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СКР ребенка забрали у опекунов из Приангарья и отдали биологическим родителям из Таджикистана.
— Опекуны в судебном порядке отстояли свое право на воспитание ребенка, однако в настоящее время девочка находится за пределами Российской Федерации, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Следком Иркутской области завел дело на работника опеки по подозрению в халатности. Материалы были переданы в суд.
Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала, что Михаил и Марина Бухашеевы стали приемными родителями ещё в 2017 году. Широкую огласку история получила в июле 2022 года, именно тогда биологическая мать девочки из Таджикистана вернулась в Россию и предъявила права на ребенка.
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