Умер основатель авиационной группы «Соколы России» генерал-майор Харчевский

«Сейчас это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте. Каждый, кто хоть раз был на авиашоу и видел высший пилотаж Харчевского, наверняка задумывался: “А могут ли самолеты вообще так летать?” А когда понимали, что человек выкручивает фигуры высшего пилотажа на седьмом десятке лет, улыбаясь перегрузкам… Человек-легенда, огромная потеря для всей авиации», — заключил липецкий губернатор.