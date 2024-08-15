Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По указу Путина памятник самому известному юристу откроют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге готовят к открытию памятник известному юристу, ученому Вениамину Яковлеву. На его создание свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил свыше 4 млн рублей из правительственного фонда, сообщает департамент информационной политики региона.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Установить памятник распорядился президент России Владимир Путин. проект реализовали при поддержке Уральского государственного юридического университета, который носит имя прославленного юриста, Фонда выпускников и спонсоров, а также семьи Вениамина Яковлева. Скульптура появится возле здания вуза. Воплотил идею в жизнь скульптор Юрий Казанцев.

«Композиция получилась величественной. Памятник выполнен из бронзы. Размер самой скульптуры — от пальцев ног до макушки — составляет 2,3 м. Монумент будет зафиксирован на гранитном постаменте весом 7 т и высотой 1,7 м», — рассказал руководитель проекта Олег Овчинников.

Напомним, что ранее в Академическом районе Екатеринбурга появилась улица имени Вениамина Яковлева. Также по поручению Владимира Путина в 2023 году в Москве, на фасаде дома по улице Рочдельской, где жил Вениамин Яковлев, установлена мемориальная доска.

монументы