По указу Путина памятник самому известному юристу откроют в Екатеринбурге

Установить памятник распорядился президент России Владимир Путин. проект реализовали при поддержке Уральского государственного юридического университета, который носит имя прославленного юриста, Фонда выпускников и спонсоров, а также семьи Вениамина Яковлева. Скульптура появится возле здания вуза. Воплотил идею в жизнь скульптор Юрий Казанцев.
«Композиция получилась величественной. Памятник выполнен из бронзы. Размер самой скульптуры — от пальцев ног до макушки — составляет 2,3 м. Монумент будет зафиксирован на гранитном постаменте весом 7 т и высотой 1,7 м», — рассказал руководитель проекта Олег Овчинников.
Напомним, что ранее в Академическом районе Екатеринбурга появилась улица имени Вениамина Яковлева. Также по поручению Владимира Путина в 2023 году в Москве, на фасаде дома по улице Рочдельской, где жил Вениамин Яковлев, установлена мемориальная доска.