По указу Путина памятник самому известному юристу откроют в Екатеринбурге

Напомним, что ранее в Академическом районе Екатеринбурга появилась улица имени Вениамина Яковлева. Также по поручению Владимира Путина в 2023 году в Москве, на фасаде дома по улице Рочдельской, где жил Вениамин Яковлев, установлена мемориальная доска.