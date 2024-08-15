В сети вышла комедия «Зачинщики» с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком

Лайман (раз уж мы заговорили, в 2002-м он выпустил на экраны «Идентификацию Борна» с Деймоном в главной роли, так что тут двойной реюнион) некоторое время назад, кажется, нащупал комфортный для себя темп и теперь отпускает по ленте за шесть месяцев — но с драматическими паузами в три-четыре года. В предыдущий раз это был дабл-фичер из романтического фильма-ограбления «Локдаун» (на старте несправедливо поруганный, а недавно и вовсе удаленный с платформы Max) и сомнительной антиутопии «Поступь хаоса». В этот — ремейк «Дома у дороги», для разнообразия встреченный довольно тепло, и вот, «Зачинщики», которым вовсю достается от прессы (Лайману в этом смысле вообще редко везет). Пока что перед фильмом маячит незавидная судьба «Локдауна», хотя достоин он примерно тех же почестей, что получает «Я не киллер» Ричарда Линклейтера.