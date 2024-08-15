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Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 16 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 16 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Бисмарке: +26° 8 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

В пятницу будет небольшая облачность и преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-западный 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8−14 градусов, а по западу — до плюс 18 градусов. Днем температура прогреется до плюс 26−32 градусов. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.