Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 16 августа

В пятницу будет небольшая облачность и преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман.
Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-западный 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8−14 градусов, а по западу — до плюс 18 градусов. Днем температура прогреется до плюс 26−32 градусов. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.