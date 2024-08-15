Раскрашен в синий и красный цвета: в Севастополе нашли уникальный артефакт

Крымский полуостров — рай для археологов. Великолепные находки происходят на востоке, вблизи Керчи. Сенсаций хоть отбавляй и на западе в Севастополе.
Херсонес Таврический в этот раз удивил мир изящным античным фронтом.
Фронтон, то есть верхнюю часть какой-то колоннады, нашли под слоем земли в полтора метров.
Артефакт умелец вытесал его из местного известняка, уделив особое внимание поясу из небольших прямоугольных выступов — «сухариков», зубчиков, но и покрасил в два цвета — синий и красный.
«Краска была нанесена больше двух тысяч лет назад, ведь находка относится ко второй половине 4-го — 3 века до н.э.», — сообщили КП-Крым в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Пока ученые не знают, из чего же сделана такая на редкость стойкая краска. Ломают они голову и над значением, символикой росписи.
Но уже ясно, что это работа древнего перфекциониста, который старался все делать на «пять».
«Замечательный фронтон. Хорошая и тонкая работа мастера — все вырезано аккуратно, с большой тщательностью. Все в соответствии с правильно высчитанным пропорциям в архитектуре», — считает заведующий отделом «Городище и некрополь» музея-заповедника «Херсонес Таврический» Даниил Костромичев.
Ученый также отметил: «Античность, можно сказать, была очень пестрой».
В древности жители полуострова действительно обожали раскрашивать серые камни и унылую глину в яркие и жизнерадостные цвета. Вот на горшке, который недавно нашли, сохранился замысловатый растительный орнамент.