Четыре яруса, 15 килограммов и три часа: Как кондитер из Ростова спасла молодоженов, у которых развалился торт перед свадьбой

В июле три жительницы Ростовской области попали в команду лучших кондитеров страны. Специалисты испекли самый большой торт в России и поставили рекорд.
Одна из участниц, ростовчанка Тамара Зименко, рассказала, как стала кондитером и с каким вызовами сталкивалась за 12 лет работы.
ИЗ БУХГАЛТЕРА И МЕНЕДЖЕРА — В КОНДИТЕРЫ.
Тамара увлеклась выпечкой еще в детстве. Сначала наблюдала, как мама-кондитер делает торты, повзрослев — начала ей помогать. Но любимое дело долго оставалось хобби.
— После школы выучилась на экономиста. Пять лет проработала бухгалтером, потом стала менеджером. Параллельно пекла тортики, перенимала опыт у мамы. Хотела научиться делать такие десерты, чтобы они были не только вкусными, но и красивыми.
Тамара говорит, что впервые идеальный торт получился у нее в 2013 году. Это была ее первая работа на заказ.
— До сих пор отлично его помню — шоколадный бисквит с фруктами и сахарными цветами. В этом торте все было прекрасно — и вкус, и внешний вид. Но главное — он понравился клиентке. Спасибо ей большое, ведь с этого заказа и началась моя работа.
СВАДЕБНЫЙ ТОРТ ЗА ТРИ ЧАСА.
За 12 лет Тамаре поступали разные заказы. И сложные подвесные тортики, и забавные — в виде шляпки или женской туфельки, и торжественные — с живыми цветами и лентами. По словам мастера, мода влияет и на кондитерское дело. Если раньше люди любили декор из мастики, сейчас чаще заказывают тортики, украшенные ягодами и шоколадом.
— Условно — тренд на натуральные продукты. А еще — в моду вошли торты в форме шаров с сюрпризом. Разбиваешь шар, а там — свечка, забавная надпись, картинка. Не скоро снизится спрос на бенто-тортики. Это такой торт-открытка. Его можно вручить без особого повода. Например, если хочется сказать кому-то: «Спасибо».
Тамара хорошо помнит самые сложные заказы — свадебные торты. Один из них состоял из пяти ярусов и весил 40 килограммов.
— Делали его вместе с мамой два дня и ночь. Торт был настолько большим, что его сборку и оформление мы завершили на кухне ресторана. Целиком такой опасно перевозить. Но все прошло хорошо. Гости были в восторге!
С другим непростым заказом обратились отчаявшиеся молодожены. Их свадебный торт развалился перед торжеством. Тамара и ее мама отказались переделывать чужую работу из-за дороги — свадьба проходила в другом городе. Но согласились срочно сделать новый.
— За три часа собрали торт весом 15 килограммов. Переживали, что взяли доплату за срочность. Обычно мы так не делаем, но пришлось. Ингредиенты для больших тортов закупаем оптом, но в этом случае мы не успевали. Свадьба была уже в разгаре.
Переживания кондитеров были напрасны. Один из гостей купил первый кусок за 20 тысяч рублей и покрыл большую часть расходов.
ПОПАЛА В ТРИДЦАТКУ ЛУЧШИХ КОНДИТЕРОВ.
Но самый большой торт Тамара испекла с командой кондитеров в июле.
— В соцсетях увидела, что набирается команда для установления рекорда. Кондитеры собирались испечь самый большой торт в стране. Я тут же подала заявку.
Из 300 кандидатов организаторы выбрали только 30 лучших специалистов. В их числе оказалась и Тамара.
За три дня участники испекли и украсили сто тортиков. Из них кондитеры собрали один торт в виде российского триколора. Представитель книги рекордов России измерил его параметры: вес — 1,5 тонны, длина — 6 метров, ширина — 4. Такой огромный торт сделали в стране впервые.
— Мы побили рекорд! В этот момент вся команда была в восторге! Сейчас могу сказать, что лично меня этот проект зарядил не только эмоциями, но и мотивацией. Хочется делать больше и лучше. Если когда-нибудь мне снова выпадет такая возможность, я, не задумываясь, соглашусь.