Четыре яруса, 15 килограммов и три часа: Как кондитер из Ростова спасла молодоженов, у которых развалился торт перед свадьбой

— До сих пор отлично его помню — шоколадный бисквит с фруктами и сахарными цветами. В этом торте все было прекрасно — и вкус, и внешний вид. Но главное — он понравился клиентке. Спасибо ей большое, ведь с этого заказа и началась моя работа.