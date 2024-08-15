В Петербурге на выходные закроют две станции метро

Изменения начнутся 16 августа в связи со строительными работами — осенью планируют сдать «Горный институт». Так, в пятницу, 16 августа, закроют последние станции «оранжевой» ветки: «Спасскую» и «Достоевскую», а поезда на четвертой линии метро будут следовать только до «Лиговского проспекта».