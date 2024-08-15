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Группа «Вирус!» отсудила у экс-продюсера полмиллиона рублей

Поп-коллектив «Вирус!» выиграл суд против своего бывшего продюсера Игоря Силиверстова и отсудил у него 500 тысяч рублей.

Источник: Звук

Поп-коллектив «Вирус!» выиграл суд против своего бывшего продюсера Игоря Силиверстова и отсудил у него 500 тысяч рублей.

Силиверстов устраивал туры с хитами «Вируса!» для экс-участницы группы Люды Харт, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на представителя команды Валерию Рытвину. Авторы и правообладатели этих песен — основной состав коллектива, в который входят Ольга «Лаки» Козина, Андрей «Чип» Гудас и Dj Doctor (Юрий Ступник). Продюсер не платил им авторские отчисления, и музыканты подали на него в суд, где одержали победу.

На счету «Вируса!» девять полноформатников. Их главные шлягеры: «Ты меня не ищи», «Ручки», «Все пройдет» из дебютного альбома 1999 года.

Ранее суд против экс-продюсера выиграл певец Ваня Дмитриенко.