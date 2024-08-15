В Ростовской области отменили семь автобусных маршрутов

При этом поездки по четырем маршрутам, запланированные на 20:30 и 1:00, будут выполняться в обычном режиме. Речь идет о направлениях от ж/д вокзала до Полтавы, от Школьной до Федоровки, а также из поселка Чертково в Михайлово-Александровку и село Кутейниково.