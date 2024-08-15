В Ростовской области отменили семь автобусных маршрутов

В Черковском районе Ростовской области из-за срыва поставок дизельного топлива с 15 по 19 августа 2024 года «будут сокращены» несколько маршрутов. Об этом в соцсетях сообщили местные власти.
Вынужденные меры коснулись семи рейсов:
— поселок Чертково — хутор Арбузовка (15 и 19 августа);
— поселок Чертково — хутор Галдин (16 и 19 августа);
— поселок Чертково — слобода Анно-Ребриковская (15 и 19 августа);
— поселок Чертково — село Ольховчик (16 августа);
— поселок Чертково — ж/д станция Кутейниково с отправлением в 10 часов (15, 16, 17, 18 и 19 августа);
— Школьная — хутор Федоровка (вторая смена) (17 августа);
— ж/д вокзал — хутор Полтава (ЦРБ) (вторая смена) (17 августа).
При этом поездки по четырем маршрутам, запланированные на 20:30 и 1:00, будут выполняться в обычном режиме. Речь идет о направлениях от ж/д вокзала до Полтавы, от Школьной до Федоровки, а также из поселка Чертково в Михайлово-Александровку и село Кутейниково.