Омички вошли в топ-5 амбассадоров арт-кластера «Таврида»

Омские талантливые девушки Наталья Коломиец и Лилия Федоряка заслуженно вошли в топ-5 амбассадоров и медиаамбассадоров арт-кластера «Таврида». По итогам отчётного периода Наталья была включена в список лучших амбассадоров, а Лилия — в рейтинг медиаамбассадоров.
Обе омички успешно прошли отбор и стали членами региональной команды в начале 2024 года. В марте они посетили академию творческих индустрий «Меганом», где познакомились с командой и изучили особенности работы амбассадоров.
«Войти в топ-5 было очень неожиданно, потому что мы с Наташей ещё в самом начале работы решили, что не будем равняться ни на какие рейтинги. Мы хотели просто помогать творческим людям нашего региона», — поделилась Лилия.
Сейчас Наталья и Лилия организуют встречи и создают интересный контент для молодежи, продолжая развивать творческие индустрии в регионе.