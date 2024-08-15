Постучался к пилоту: на пенсионера завели дело в Казахстане

«Мы с супругой пожилые люди, страдающие проблемами дыхания. В создавшейся обстановке, когда все ждали указаний от командира самолета, а старшая бортпроводница не могла соединиться с ним по телефону, я вынужден был постучать в дверь кабины пилота. И это стало основанием для возбуждения административного дела. Хотя только после этого командир разрешил открыть двери самолета, тем самым облегчив наши страдания», — вспоминает события того дня Югай.