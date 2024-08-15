Постучался к пилоту: на пенсионера завели дело в Казахстане

В Telеgram-канале Верховного суда сообщается, что 1 июня мужчина вместе с 179 пассажирами рейса авиакомпании Air Astana оказался запертым в неисправном самолете. Пока в течение полутора часов пытались завести двигатель, в салоне не работала система кондиционирования и вентиляции. Из-за отсутствия какой-либо информации от командира самолета и бортпроводников среди пассажиров началась паника.
«Мы с супругой пожилые люди, страдающие проблемами дыхания. В создавшейся обстановке, когда все ждали указаний от командира самолета, а старшая бортпроводница не могла соединиться с ним по телефону, я вынужден был постучать в дверь кабины пилота. И это стало основанием для возбуждения административного дела. Хотя только после этого командир разрешил открыть двери самолета, тем самым облегчив наши страдания», — вспоминает события того дня Югай.
Как уточнили в пресс-службе, в результате на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Из него следовало, что на борту воздушного судна он вел себя агрессивно и деструктивно по отношению к сотрудникам авиакомпании.
«Вину Югай не признал. В суде пояснил, что в момент конфликтной ситуации нецензурной бранью не выражался, общественный порядок не нарушал. В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие событие правонарушения, не установлены иные доказательства, подтверждающие виновность Югай. Напротив, по видеозаписи усматривается, что он не совершал каких-либо действий, выражающих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан», — говорится в сообщении суда.
В итоге рассмотрение дела судопроизводством в отношении Югай прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Вячеслав Югай поблагодарил судью Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы Тимура Раисова за справедливое рассмотрение дела.