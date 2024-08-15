Власти Челябинска сообщили о грандиозных изменениях в работе троллейбусов в августе

Так, с 17 августа до 1 сентября временно приостанавливает работу троллейбус № 14, он следует от ЧМК до парка имени Ю. А. Гагарина.
«Проводятся запланированные работы по модернизации контактной сети на улице Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Свердловском тракте. В сентябре на маршрут выйдут до девяти новых троллейбусов, а в дальнейшем планируется увеличение числа машин до 18 и сокращение интервалов движения до восьми минут в часы пик», — говорится в комментарии.
С 17 августа изменится движение и маршрутов № 7 и 17. Первый направят от АМЗ до ДС «Юность», второй — от улицы Молдавская до парка имени Ю. А. Гагарина. Также можно воспользоваться частично альтернативными маршрутами автобусов № 15, 22-А, 64.
С 1 сентября еще на один троллейбусный маршрут выйдут новые троллейбусы. Сейчас красные машины с кондиционерами можно увидеть на маршрутах № 10, 12 и 19.
«Аналогичная судьба ожидает и популярный маршрут № 14 от ЧМК до ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина, на котором поедут новые троллейбусы уже с самого начала сентября», — уточнили власти.
С 16 августа отменяется троллейбус № 25 от ЧКПЗ до технического колледжа. Связано это с постепенным переходом водителей из ООО «ЧелябГЭТ» в «Синару». Пассажирам рекомендуется пользоваться автобусами № 5, 22-А, 27, 33. В будущем троллейбусы вернутся на маршрут уже обновленными.