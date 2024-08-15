Власти Челябинска сообщили о грандиозных изменениях в работе троллейбусов в августе

«Проводятся запланированные работы по модернизации контактной сети на улице Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Свердловском тракте. В сентябре на маршрут выйдут до девяти новых троллейбусов, а в дальнейшем планируется увеличение числа машин до 18 и сокращение интервалов движения до восьми минут в часы пик», — говорится в комментарии.