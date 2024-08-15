В Таганроге открыли выставку шедевров, спасенных после падения обломков ракеты

Напомним, в июле 2023 года части сбитого над Таганрогом снаряда упали на жилой сектор и повредили несколько построек. Ущерб также был нанесен одному из музейных корпусов, в котором находились полотна Серова, Коровина, Бенуа, Малявина и других мастеров рубежа XIX-ХХ веков. Всего пострадали 22 экспоната: 18 картин, три рисунка и одна скульптура.