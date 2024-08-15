В Таганроге открыли выставку шедевров, спасенных после падения обломков ракеты

В художественном музее Таганрога открылась выставка восстановленных шедевров, которые в 2023 году были повреждены при падении обломков украинской ракеты, об этом сообщили местные власти.
Известно, что экспозицию в здании музея на улице Александровской, 56 уже посетили первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и министр культуры региона Анна Дмитриева. Увидеть отреставрированные работы смогут все желающие до конца октября.
— Шедевры вернулись домой в обновленном виде. Никому не удавалось и не удастся уничтожить русскую культуру и искусство. Уверен, музей еще не раз порадует нас своими новыми проектами в обновленном и отреставрированном здании, — прокомментировал Игорь Гуськов.
К слову, ранее стало известно, что по решению губернатора Василия Голубева на ремонт пострадавшего музейного здания в Таганроге в 2024—2025 годах из областного бюджета направят 256,5 млн рублей.
Напомним, в июле 2023 года части сбитого над Таганрогом снаряда упали на жилой сектор и повредили несколько построек. Ущерб также был нанесен одному из музейных корпусов, в котором находились полотна Серова, Коровина, Бенуа, Малявина и других мастеров рубежа XIX-ХХ веков. Всего пострадали 22 экспоната: 18 картин, три рисунка и одна скульптура.
После этого работы забрали на реставрацию в Санкт-Петербург, обновлением занимались 19 ведущих специалистов Русского музея. В апреле и мае 2024 года восстановленные шедевры временно экспонировались в Северной столице, а в конце июня их вернули в Таганрог.