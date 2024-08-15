В Индустриальном районе Перми пройдет масштабное отключение холодной воды

Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений. Во время отключения в социальные объекты организуют подвоз воды автоцистернами. Подробный список адресов, в которых отключат холодную воду, можно посмотреть по ссылке. Проверяйте, не попал ли ваш дом в этот перечень.