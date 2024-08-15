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В Индустриальном районе Перми пройдет масштабное отключение холодной воды

Отключение воды начнется в ночь с четверга на пятницу.

В ночь с четверга на пятницу в Индустриальном районе Перми пройдет масштабное отключение холодной воды. Это связано с ремонтными работами на сетях. На двух магистральных водоводах на улице Карпинского заменят запорную арматуру.

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», отключение воды начнется с 00.01 часов 16 августа и продлится до 12.00 часов субботы, 17 августа. Без воды останутся дома по улицам Стахановской, Архитектора Свиязева, Карпинского, Мира и шоссе Космонавтов.

Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений. Во время отключения в социальные объекты организуют подвоз воды автоцистернами. Подробный список адресов, в которых отключат холодную воду, можно посмотреть по ссылке. Проверяйте, не попал ли ваш дом в этот перечень.

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