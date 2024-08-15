Иркутские и китайские археологи изучают поселение охотников на реке Белая

— Полученные данные позволят уточнить хронологическую последовательность доисторических культур в Южном Приангарье, а также прояснить некоторые аспекты экономических моделей в неолите в регионе и их взаимодействие с культурами сопредельных территорий. Кроме того, это местонахождение имеет большое академическое значение для понимания близких моделей раннего неолита в Китае, — поделился профессор, директор Исследовательского центра археологии приграничных территорий Цзилиньского университета Ван Лисинь.