Иркутские и китайские археологи изучают поселение охотников на реке Белая

Международные раскопки иркутских и китайских археологов проходят на реке Белой в Усольском районе. Возле села Холмушино специалисты изучают поселение охотников. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского государственного университета, на месте раскопок проводится зачистка слоя раннего неолита. Археологам уже удалось найти части керамической утвари, крючки для рыбалки, наконечники стрел и каменные орудия, а также изделия из зеленого нефрита.
— Полученные данные позволят уточнить хронологическую последовательность доисторических культур в Южном Приангарье, а также прояснить некоторые аспекты экономических моделей в неолите в регионе и их взаимодействие с культурами сопредельных территорий. Кроме того, это местонахождение имеет большое академическое значение для понимания близких моделей раннего неолита в Китае, — поделился профессор, директор Исследовательского центра археологии приграничных территорий Цзилиньского университета Ван Лисинь.
Он также отметил, что подобное сотрудничество и его результаты способствуют развитию будущих археологических исследований. Взаимодействуя, археологи двух стран обмениваются опытом, методиками и техниками в работе. Текущий проект реализуется уже месяц и на достигнутых результатах не планирует останавливаться.
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