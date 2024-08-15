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Узбекистан присоединяется к договору 1967 года об исследовании и использовании космоса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сенат Олий Мажлиса принял закон «О присоединении Республики Узбекистан к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Лондон, Москва и Вашингтон, 27 января 1967 года)», — передает корреспондент Podrobno.uz.

Как отмечает пресс-служба верхней палаты парламента, договор вступил в силу 10 октября 1967 года, и по состоянию на 2024 год к нему присоединились 114 стран.

Необходимость вступления Узбекистана в члены международных организаций и присоединения его к документам, основанным на нормах международного права, продиктована прежде всего национальными интересами страны: укрепить сотрудничество с развитыми странами и ускорить трансфер современных технологий.

Ратификация договора откроет перед Узбекистаном возможности исследования и использования космоса, свободный доступ ко всем областям космического пространства и небесным телам, а также участие в международных космических проектах, обмене ресурсами и знаниями.

Напомним, что в Узбекистане будет внедрена система постоянного космического мониторинга сейсмичности плотин водохранилищ для предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф, связанных с глобальным изменением климата.

космос