Узбекистан присоединяется к договору 1967 года об исследовании и использовании космоса

Как отмечает пресс-служба верхней палаты парламента, договор вступил в силу 10 октября 1967 года, и по состоянию на 2024 год к нему присоединились 114 стран.
Необходимость вступления Узбекистана в члены международных организаций и присоединения его к документам, основанным на нормах международного права, продиктована прежде всего национальными интересами страны: укрепить сотрудничество с развитыми странами и ускорить трансфер современных технологий.
Ратификация договора откроет перед Узбекистаном возможности исследования и использования космоса, свободный доступ ко всем областям космического пространства и небесным телам, а также участие в международных космических проектах, обмене ресурсами и знаниями.
Напомним, что в Узбекистане будет внедрена система постоянного космического мониторинга сейсмичности плотин водохранилищ для предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф, связанных с глобальным изменением климата.