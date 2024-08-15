Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Красного Сулина отключили холодную воду

Жители нескольких улиц Красного Сулина до вечера 15 августа остались без воды.

Источник: Комсомольская правда

В центре Красного Сулина произошло отключение воды, подачу ресурса должны возобновить до 17 часов 15 августа. Об этом в Telegram сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Чиновник пояснил, что временные неудобства связаны с порывом водовода в районе улицы Заводской. Ремонт сейчас ведут специалисты ГУП РО «УРСВ».

В филиале главного донского водоканала (ГУП РО «УРСВ») уточнили, что из-за дефекта коммуникаций было частично прекращено водоснабжение улиц Ленина, Первомайской, Металлургов, Ворошилова и Победы. На месте порыва задействовали одну бригаду и две единицы техники.

ЖКХ