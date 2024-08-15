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Участники группы «Иванушки International» признались, что устали друг от друга

Музыканты из коллектива «Иванушки International» заявили, что в туре практически не общаются между собой.

Источник: Звук

Музыканты из коллектива «Иванушки International» заявили, что в туре практически не общаются между собой.

В разговоре с Пятым каналом артисты признались, что устали от гастролей и друг друга. К тому же у них есть разногласия по поводу райдера. «Ссоры, конечно, бывают. Коллектив — это семья <…> Недосыпы, пересыпы, сухомятки, плохое настроение, “не хочу вставать”, “не хочу ложиться”. Сложно», — поделился Андрей Григорьев-Апполонов.

Исполнители уточнили, что отдыхать они предпочитают раздельно. «Едем друг от друга, как лебедь, рак и щука, в разные стороны», — сказал Кирилл Туриченко.

При этом «Иванушки International» не собираются распадаться, замечая, что у них «даже мыслей об этом не было».

Ранее группа выпустила саундтрек к фильму «Тур с Иванушками», где сами звезды появились в камео.