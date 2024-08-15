Участники группы «Иванушки International» признались, что устали друг от друга

В разговоре с Пятым каналом артисты признались, что устали от гастролей и друг друга. К тому же у них есть разногласия по поводу райдера. «Ссоры, конечно, бывают. Коллектив — это семья <…> Недосыпы, пересыпы, сухомятки, плохое настроение, “не хочу вставать”, “не хочу ложиться”. Сложно», — поделился Андрей Григорьев-Апполонов.