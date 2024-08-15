Ливни, грозы и туманы: прогноз погоды в Ленобласти до конца недели

Однако уже 17 августа в 47-м регионе ожидается ряд сложных погодный условий. Синоптики прогнозируют на территории Ленобласти ливни, грозы и усиление ветра до 11 метров в секунду. В последний день этой недели, предварительно, климатическая обстановка начнет налаживаться, однако ночью и утром местами возможен туман.