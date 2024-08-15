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Ливни, грозы и туманы: прогноз погоды в Ленобласти до конца недели

Синоптики рассказали о погоде в регионе в конце текущей недели.

Сейчас в Бисмарке: +26° 8 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 16 августа, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в регионе во второй половине дня могут пройти кратковременные дожди.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный ночью 2−7 м/с, днем 4−9 м/с. Температура воздуха ночью на западе +10…+15 гр., на востоке +5…+10 гр., днем +22…+27 гр. Атмосферное давление будет понижаться, — приводит прогноз погоды МЧС.

Однако уже 17 августа в 47-м регионе ожидается ряд сложных погодный условий. Синоптики прогнозируют на территории Ленобласти ливни, грозы и усиление ветра до 11 метров в секунду. В последний день этой недели, предварительно, климатическая обстановка начнет налаживаться, однако ночью и утром местами возможен туман.