Омичей предупредили о возможных проблемах с газоснабжением

Газпром межрегионгаз предупредил своих абонентов, живущих в Омском районе и Октябрьском округе города Омска, о возможных перебоях с газоснабжением.
Они возможны с 20 по 24 августа из-за ремонта газопровода и газораспределительной станции «Красноярская». В этот период жителей просят использовать газ только для приготовления пищи. Газоснабжение юридических лиц в это время будет прекращено.
Как подчеркнули в компании, ремонтные работы проводятся во избежание проблем с газоснабжением в холодное время года.