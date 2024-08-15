Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили о возможных проблемах с газоснабжением

Перебои возможны из-за ремонтных работ.

Газпром межрегионгаз предупредил своих абонентов, живущих в Омском районе и Октябрьском округе города Омска, о возможных перебоях с газоснабжением.

Они возможны с 20 по 24 августа из-за ремонта газопровода и газораспределительной станции «Красноярская». В этот период жителей просят использовать газ только для приготовления пищи. Газоснабжение юридических лиц в это время будет прекращено.

Как подчеркнули в компании, ремонтные работы проводятся во избежание проблем с газоснабжением в холодное время года.