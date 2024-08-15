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На стройплощадке детской поликлиники № 10 в Иркутске завершились фасадные работы

Будущая детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске продолжается строительство детской поликлиники № 10. На объекте уже завершились фасадные работы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства города, учреждение здравоохранения на бульваре Рябикова будет рассчитано на 500 посещений за смену.

— Этот проект имеет важное значение не только для жителей микрорайона Синюшина гора, но и для всего региона. Новая поликлиника станет одним из крупнейших детских медучреждений Приангарья. На стройплощадке задействованы 89 рабочих, 3 инженерно-технических работника и 6 единиц техники, — пояснил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

Стоит отметить, что работы ведутся с опережением графика примерно на 100−200 дней. Строительство стартовало осенью 2022 года по областному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекту «Здравоохранение».

В будущей детской поликлинике уже провели работы по обустроен инженерных сетей, водо- и теплоснабжения. Сейчас подрядчик занимается электромонтажными работами, стяжкой потолков, монтажом батарей и внутренних коммуникаций.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи Иркутской областной клинической больницы провели трудные операции на сердце у трех маленьких пациентов. Хирургическое вмешательство касалось пересадки клапанов.

Ранее сайт KP.RU рассказывал необычную историю из российской глубинки: обычный деревенский житель в Липецкой области не дал загнуться целому совхозу.