На стройплощадке детской поликлиники № 10 в Иркутске завершились фасадные работы

— Этот проект имеет важное значение не только для жителей микрорайона Синюшина гора, но и для всего региона. Новая поликлиника станет одним из крупнейших детских медучреждений Приангарья. На стройплощадке задействованы 89 рабочих, 3 инженерно-технических работника и 6 единиц техники, — пояснил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.