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Более 500 млн рублей выделили на ремонт дорог в Шелеховском районе

По поручению губернатора Иркутской области в деревни Олха возводят мост.
Источник: Комсомольская правда

На ремонт дорожного покрытия в Шелеховском районе выделили более 500 миллионов рублей. Как отмечают в пресс-службе правительства Иркутской области эта сумма стала наибольшей за последние годы. Так, по поручению главы региона Игоря Кобзева в деревне Олха, в скором времени, появится обновленный мост.

— Мы видим высокие темпы работ. Это командная работа, где участвует мэр района, главы поселений, руководители компаний-подрядчиков, быстро решая возникающие вопросы, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Шелехове обновят покрытие на улице Орловских Комсомольцев. В Баклашах проведут ремонт на улице Рябиновой. Улицу Комсомольскую и подъезд к ФОКу восстановили в Большом Луге, а еще дороги к садоводствам «Учитель» и «Экран». В селе Веденщина улицы Мира и Юбилейная.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре продолжается строительство детской поликлинике на бульваре Рябикова.

Ранее сайт KP.RU рассказывал необычную историю из российской глубинки: обычный деревенский житель в Липецкой области не дал загнуться целому совхозу.