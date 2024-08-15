Более 500 млн рублей выделили на ремонт дорог в Шелеховском районе

Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Шелехове обновят покрытие на улице Орловских Комсомольцев. В Баклашах проведут ремонт на улице Рябиновой. Улицу Комсомольскую и подъезд к ФОКу восстановили в Большом Луге, а еще дороги к садоводствам «Учитель» и «Экран». В селе Веденщина улицы Мира и Юбилейная.