Замглавы МВД РФ рассказал о звонках от украинских телефонных мошенников

Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко за один день получил четыре звонка от телефонных мошенников с Украины, которые пытались выманить у него деньги.
Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением.
По его словам, проверка показала, что звонившие были «украинской туфтой». Также он охарактеризовал это как «какой-то кошмар».
Кубышко отметил, что любой человек может стать мишенью для мошенников, особенно в условиях увеличения числа таких преступлений. Он подчеркнул, что за последнее время количество мошенничеств значительно выросло, при этом 82% из них совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Так, недавно жертвой мошенников стала певица Лариса Долина. Представитель артистки рассказал, что для обмана использовалось сгенерированное нейросетью изображение.
Ранее в Сбере перечислили «стоп-слова» и фразы, которые обычно используют телефонные мошенники: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет» и другие. Россиянам настоятельно рекомендуют немедленно прерывать разговор, если хоть одно из этих слов прозвучало в разговоре с незнакомцем.
Нина Лютикова