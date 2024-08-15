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Замглавы МВД РФ рассказал о звонках от украинских телефонных мошенников

Владимир Кубышко поделился опытом общения с мошенниками на X Всероссийском форуме «Территория смыслов» и предупредил о росте числа преступлений с использованием информационных технологий.

Источник: Gilles Lambert/CC0

Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко за один день получил четыре звонка от телефонных мошенников с Украины, которые пытались выманить у него деньги.

Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением.

Владимир Кубышко
заместитель министра внутренних дел РФ (цитата по «RG.RU»)

По его словам, проверка показала, что звонившие были «украинской туфтой». Также он охарактеризовал это как «какой-то кошмар».

Кубышко отметил, что любой человек может стать мишенью для мошенников, особенно в условиях увеличения числа таких преступлений. Он подчеркнул, что за последнее время количество мошенничеств значительно выросло, при этом 82% из них совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Так, недавно жертвой мошенников стала певица Лариса Долина. Представитель артистки рассказал, что для обмана использовалось сгенерированное нейросетью изображение.

Ранее в Сбере перечислили «стоп-слова» и фразы, которые обычно используют телефонные мошенники: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет» и другие. Россиянам настоятельно рекомендуют немедленно прерывать разговор, если хоть одно из этих слов прозвучало в разговоре с незнакомцем.

Нина Лютикова