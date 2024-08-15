Замглавы МВД РФ рассказал о звонках от украинских телефонных мошенников

Кубышко отметил, что любой человек может стать мишенью для мошенников, особенно в условиях увеличения числа таких преступлений. Он подчеркнул, что за последнее время количество мошенничеств значительно выросло, при этом 82% из них совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.