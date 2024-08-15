В Татарстане медалисты завалили ЕГЭ и ОГЭ

В нескольких районах республики ученики с пятерками по химии, информатике, географии дважды получили двойки. В семи районах 16 ударников не смогли сдать экзамены хотя бы на тройку.
Аналогичные проблемы возникли у 11-классников. Четыре выпускника, получив годовую оценку «5» по информатике, не преодолели минимальный порог на экзамене. Медалисты не смогли преодолеть минимальный порог по одному из предметов.
Хадиуллин попросил руководителей органов управления образования проанализировать каждый случай и выявить причины.
Напомним, в Татарстане не хватает 2300 учителей.