Омского предпринимателя оштрафовали за нарушение авторских прав

За рекламу своей продукции с изображением Нолика из мультфильма «Фиксики» омскому предпринимателю по решению суда пришлось заплатить штраф в размере 36 000 рублей.
Как сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов по Омской области, к иском к предпринимателю в арбитражный суд обратилось АО «Аэроплан». Поводом для разбирательств послужила реклама услуг предпринимателя, занимающегося оформлением праздничных мероприятий.
На фотографии воздушных шаров на сайте ИП было размещено изображение Нолика, тогда как исключительные права на героев «Фиксиков» принадлежат «Аэроплану». Согласия у компании-правообладателя предприниматель не получал.
За нарушение авторских прав ему был вынесен штраф. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому округу, на счета предпринимателя был наложен арест. В итоге решение суда он исполнил.