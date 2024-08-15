Представительство ЕС поддерживает Молдову в создании современной ДНК-лаборатории

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Создание в Молдове современной ДНК-лаборатории достигло значительного прогресса, заявили в делегации ЕС в Молдове.
«Проект EU4Reforms-DNA добился значительного прогресса, помогая Молдове создать современную лабораторию ДНК, отвечающую европейским стандартам, и заложить основу для национальной базы данных ДНК», — отмечается в сообщении представительства.
В делегации отметили, что Литва, при партнерстве которой проект был запущен в ноябре 2023 года, приветствует данный прогресс. Стоимость проекта оценивается примерно в миллион евро.
Планируется, что в республике появится функциональная ДНК-лаборатория с обученным персоналом, будет завершена подготовка к аккредитации применяемых в лаборатории методов анализа. Намечено также создание условий, чтобы постепенно включать в реестр ДНК-профили и предоставлять их в распоряжение компетентным правоохранительным органам из государств-членов ЕС.
«Отобранные ДНК-профили предоставят в распоряжение компетентным правоохранительным органам из стран ЕС на основании принципа наличия либо отсутствия совпадений», — указано в описании к проекту.
Финансируемый Европейским союзом, проект реализуется Центральным агентством по управлению проектами (CPVA) в сотрудничестве со Службой криминалистики Департамента полиции Министерства внутренних дел Литвы. Он продлится до 31 октября 2025 года.