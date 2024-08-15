Представительство ЕС поддерживает Молдову в создании современной ДНК-лаборатории

Планируется, что в республике появится функциональная ДНК-лаборатория с обученным персоналом, будет завершена подготовка к аккредитации применяемых в лаборатории методов анализа. Намечено также создание условий, чтобы постепенно включать в реестр ДНК-профили и предоставлять их в распоряжение компетентным правоохранительным органам из государств-членов ЕС.