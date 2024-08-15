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Представительство ЕС поддерживает Молдову в создании современной ДНК-лаборатории

Делегация Евросоюза в Молдове опубликовала информацию о «значительном прогрессе» в создании в стране ДНК-лаборатории.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Создание в Молдове современной ДНК-лаборатории достигло значительного прогресса, заявили в делегации ЕС в Молдове.

«Проект EU4Reforms-DNA добился значительного прогресса, помогая Молдове создать современную лабораторию ДНК, отвечающую европейским стандартам, и заложить основу для национальной базы данных ДНК», — отмечается в сообщении представительства.

В делегации отметили, что Литва, при партнерстве которой проект был запущен в ноябре 2023 года, приветствует данный прогресс. Стоимость проекта оценивается примерно в миллион евро.

Планируется, что в республике появится функциональная ДНК-лаборатория с обученным персоналом, будет завершена подготовка к аккредитации применяемых в лаборатории методов анализа. Намечено также создание условий, чтобы постепенно включать в реестр ДНК-профили и предоставлять их в распоряжение компетентным правоохранительным органам из государств-членов ЕС.

«Отобранные ДНК-профили предоставят в распоряжение компетентным правоохранительным органам из стран ЕС на основании принципа наличия либо отсутствия совпадений», — указано в описании к проекту.

Финансируемый Европейским союзом, проект реализуется Центральным агентством по управлению проектами (CPVA) в сотрудничестве со Службой криминалистики Департамента полиции Министерства внутренних дел Литвы. Он продлится до 31 октября 2025 года.

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