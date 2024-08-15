Посол Сирии в Беларуси умер от сердечного приступа

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Посол Сирии в Беларуси Мохаммад аль-Умрани умер в четверг утром, об этом сообщила пресс-служба МИД Сирии.
Уточняется, что посол умер в четверг утром в Минске в результате тяжелого сердечного приступа.
«Министр иностранных дел и экспатриантов и все работники министерства скорбят, посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси Мохаммад аль-Умрани умер сегодня утром», — говорится в сообщении. Отношения Сирии и Беларуси.
Белорусско-сирийские отношения были установлены 26 августа 1993 года. С ноября 1998-го в Минске начало свою работу белорусское посольство в Сирии, чуть позже — с июля 2007 года — открылось посольство Сирии в республике.
Мохаммад аль-Умрани занимал пост посла с 2020-го года. В интервью телеканалу «Беларусь 1» он заявлял, что Дамаск заинтересован в развитии отношений с республикой в различных сферах.
Республика, начиная с 2015 года, регулярно оказывает ближневосточной стране помощь. В частности, на постоянной основе на оздоровление в республику приглашаются дети из Сирии. Отдыхают они в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».
Также в прошлом году после землетрясения в Сирии помощь сирийцам оказывали военные врачи из Беларуси.