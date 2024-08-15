К 1 сентября в Калининградской области не хватает более семисот учителей

Дефицит учителей наблюдается по математике, русскому языку и литературе, английскому языку, физике, также не хватает учителей начальных классов. «Проблема дефицита кадров решается с помощью различных мер поддержки педагогических работников. В январе 2020 года в рамках проекта “Современная школа” стартовала всероссийская программа “Земский учитель”, нацеленная на привлечение педагогов в сельские населённые пункты, посёлки или города с населением до 50 тысяч человек. По итогам конкурса на занятие вакантной должности, учитель, заключивший трудовой договор на 5 лет с учебной нагрузкой от 18 часов, получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей, за счет средств федерального и регионального бюджетов», — рассказали в министерстве. Важным условием для педагогов, решивших принять участие в отборе и переехать из других регионов в Калининградскую область, является наличие 3-х летнего педагогического стажа.