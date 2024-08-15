Ник Кейв признался, что Джонни Кэш молился, чтобы спеть с ним

«Он сел со мной и сказал: “Послушай, ты знаешь, у меня был грипп, ларингит, у меня нет голоса. Я никогда ни о чем не просил Иисуса, но сегодня мне надо было выступить с тобой. Вчера вечером я упал на колени и сказал: “Иисус, я должен спеть с Ником. Верни мне мой голос””, — поделился Кейв. По словам исполнителя, на следующее утро Кэш проснулся “поющим как птица” и преобразился прямо на глазах.