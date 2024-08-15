В Иркутской области подвели итоги молодежного форума «Байкал»

Форум проходил на берегу Малого Моря с 12 августа. В эти дни всех участников ждала очень насыщенная программа. Помимо подготовки и защиты собственных проектов, ребята посещали лекции, мастер-классы, экскурсии, общались с экспертами — причем в этом качестве выступали такие известные личности, как Илья авербух, Анатолий Вассерман, Александр Карелин, успешные молодые предприниматели из разных регионов России. Смогли молодые люди пообщаться в открытом диалоге и с главой Приангарья, задать ему все волнующие вопросы.