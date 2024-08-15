В Иркутской области подвели итоги молодежного форума «Байкал»

Международный молодежный форум «Байкал» завершает свою работу на берегу Малого моря. Церемонию закрытия посетил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Итоги мероприятия — результаты грантовых конкурсов, которые проводились на площадках форума. Материальная поддержка предоставлялась Росмолодежью в рамках всероссийского конкурса и региональным министерством по молодежной политике. Представить свой проект на суд экспертов могли все желающие, список направлений был очень обширным, от деловых стартапов до социально-направленных мероприятий. Общая сумма поддержки составила 14 миллионов рублей, а получить различные суммы на реализацию своих идей смогут 59 участников форума.
— Наш форум еще раз доказал, что у молодежи много проектов и планов, которые направлены на улучшение жизни в разных сферах — экологии, предпринимательства, творчества, социальной работы, развития различных сообществ и многих других, — отметил Игорь Кобзев.
Всего в мероприятиях форума приняло участие 600 человек из 52 регионов России, приехали и гости из девяти стран, в том числе республики Беларусь, Китая, Индии, Египта, Конго и других.
— Мы усилили программу, пригласив известных спикеров из разных сфер деятельности, поэтому форум получился полезным и насыщенным, — подчеркнула министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Форум проходил на берегу Малого Моря с 12 августа. В эти дни всех участников ждала очень насыщенная программа. Помимо подготовки и защиты собственных проектов, ребята посещали лекции, мастер-классы, экскурсии, общались с экспертами — причем в этом качестве выступали такие известные личности, как Илья авербух, Анатолий Вассерман, Александр Карелин, успешные молодые предприниматели из разных регионов России. Смогли молодые люди пообщаться в открытом диалоге и с главой Приангарья, задать ему все волнующие вопросы.
Организаторами форума выступили Правительство Иркутской области в лице министерства по молодежной политике Иркутской области под патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Федеральное агентство по делам молодёжи.