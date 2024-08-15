В Ростове установят 80 камер наблюдения, в том числе для распознавания лиц

Добавим, в прошлом году в донской столице за счет местного бюджета установили больше 500 камер наблюдения, в том числе 367 — в общеобразовательных учреждениях и 100 — в местах массового пребывания граждан. Ежегодно на обновление подобной аппаратуры городские власти выделяют около 4 млн рублей.