В Ростове установят 80 камер наблюдения, в том числе для распознавания лиц

На улицах Ростова-на-Дону к 275-й годовщине города планируют установить камеры наблюдения с системой распознавания лиц. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
— В июне 2024 года для развития систем видеонаблюдения выделили 16 млн рублей, в частности, средства из этой суммы запланировали на установку камер с системой распознавания лиц на мероприятиях, посвященных Дню города, — рассказал Алексей Логвиненко.
Кроме того, на запланированные деньги должны закупить программно-аппаратный комплекс для интеграции аппаратуры фото- и видеофиксации, а также приобрести и смонтировать 80 цифровых камер видеонаблюдения, 30 поворотных и 50 стационарных.
По словам сити-менеджера, в 2024 году уже провели подготовительную работу по установке шести панорамных камер, предназначенных для контроля за ландшафтными пожарами. Параллельно ведется работа по интеграции почти 1 тысячи камер в систему «Безопасный город».
Добавим, в прошлом году в донской столице за счет местного бюджета установили больше 500 камер наблюдения, в том числе 367 — в общеобразовательных учреждениях и 100 — в местах массового пребывания граждан. Ежегодно на обновление подобной аппаратуры городские власти выделяют около 4 млн рублей.