Воронежцы пожаловались на долгое ожидание автобусов по утрам

В четверг, 15 августа, воронежцы пожаловались на долгое ожидание утром автобусов №№ 20, 50 и 72. Многим пришлось стоять на остановках около часа. Проблемы с графиком движения автобусов возникли с шести до семи утра.
В мэрии пояснили, что на маршруте № 20 сейчас старые машины меняют на новые «ПАЗики». Из-за этого временно на линию выходят меньше автобусов. А вот что касается маршруток №№ 50 и 72, их утреннее отсутствие объяснить затруднились. Напомнили только стандартный набор возможных причин — пробки и ДТП.
За неудобства в мэрии извинились. Однако людям, многие из которых рисковали опоздать на работу, хотелось бы узнать точно, когда график движения автобусов наладится. И если маршрутки № 20, видимо, будут ездить нормально, когда закончится смена старых машин на новые, то с 50-ми и 72-ми ситуация остается непонятной.