Воронежцы пожаловались на долгое ожидание автобусов по утрам

За неудобства в мэрии извинились. Однако людям, многие из которых рисковали опоздать на работу, хотелось бы узнать точно, когда график движения автобусов наладится. И если маршрутки № 20, видимо, будут ездить нормально, когда закончится смена старых машин на новые, то с 50-ми и 72-ми ситуация остается непонятной.