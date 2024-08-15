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Воронежцы пожаловались на долгое ожидание автобусов по утрам

Люди стояли на остановках около часа.

В четверг, 15 августа, воронежцы пожаловались на долгое ожидание утром автобусов №№ 20, 50 и 72. Многим пришлось стоять на остановках около часа. Проблемы с графиком движения автобусов возникли с шести до семи утра.

В мэрии пояснили, что на маршруте № 20 сейчас старые машины меняют на новые «ПАЗики». Из-за этого временно на линию выходят меньше автобусов. А вот что касается маршруток №№ 50 и 72, их утреннее отсутствие объяснить затруднились. Напомнили только стандартный набор возможных причин — пробки и ДТП.

За неудобства в мэрии извинились. Однако людям, многие из которых рисковали опоздать на работу, хотелось бы узнать точно, когда график движения автобусов наладится. И если маршрутки № 20, видимо, будут ездить нормально, когда закончится смена старых машин на новые, то с 50-ми и 72-ми ситуация остается непонятной.