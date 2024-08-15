Ряд концертов на открытых площадках в Воронеже перенесли на 2025 год

В локации Roof Live 2024 (парковка перед ЦДМ на улице Урицкого) не состоятся концерты Дельфина, Zoloto, Sati Ethnica, Вячеслава Бутусова и группы «Орден славы», Шуры, а также групп «Ундервуд», «Градусы» и «Заточка». Все они перенесены на 2025 год с открытой датой, билеты остаются действительными. Возврат билетов и абонементов можно будет произвести только после анонса следующего сезона.
В Зеленом театре (Центральный парк) в августе не выступят DS Crew, Григорий Лепс, Леонид Овруцкий и группа «Кватро», команда КВН «Городъ Пятигорскъ» и «Женский стендап». Все концерты также перенесены на 2025 год, даты будут уточняться. Приобретенные билеты — действительны.
Ранее стало известно, что фестивали «Крам-фест» в Воронежском областном краеведческом музее и «Раменье-опера» в парке дворцового комплекса Ольденбургских в Рамонском районе также отменены.
Также воронежская филармония сообщила об отмене проекта «Лето в Кольцовском сквере» в августе. Концерты планировались с 21 по 31 августа.