Бунтарский символ эпохи: в Петербурге вспоминают легендарного Виктора Цоя

В заведении довольно интеллигентная аудитория. Люди ходят, рассматривают фото, записи, плакаты. Особо ценный экспонат — 12-струнная гитара Цоя. Мало у кого есть мерч «Кино», то есть это поклонники, которые не выпячивают свою любовь к рок-группе.
На одном из наших снимков запечатлен Константин, который в детстве жил в доме № 15 на улице Блохина. Он приехал из Воронежа, чтобы навестить места, в которых рос. Только сегодня мужчина узнал о таком знаменитом «соседе» и очень удивился.
«Возможно, он (Виктор Цой — прим. ред.) меня видел, и, может быть, даже он мне строил “рожки” в коляску», — рассуждает с улыбкой Константин в беседе с «МК в Питере».
Также в день памяти легендарного музыканта петербуржцы смогут услышать его неизданный квартирник, сыгранный в 1984 году. Вечером 15 августа помещения музея «Реалии русского рока» наполнятся памятными для поклонников мелодиями и голосом лидера «Кино».
Напомним, что на Петроградке есть еще одно место, напоминающее о легендарном музыканте. На Малом проспекте Петроградской стороны, 54−56, стоит ретро-троллейбус, отсылающий нас к песне группы «Кино» — «Троллейбус идет на восток».
Виктор Цой трагически ушел из жизни ровно 34 года назад в автомобильной катастрофе, произошедшей недалеко от Риги. Смерть музыканта, чьи стихи и песни являются настоящим символом эпохи, стала настоящей сенсацией. Тексты группы «Кино» волнуют души и отзываются в сердцах миллионов до сих пор.