Бунтарский символ эпохи: в Петербурге вспоминают легендарного Виктора Цоя

На одном из наших снимков запечатлен Константин, который в детстве жил в доме № 15 на улице Блохина. Он приехал из Воронежа, чтобы навестить места, в которых рос. Только сегодня мужчина узнал о таком знаменитом «соседе» и очень удивился.