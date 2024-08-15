В Новосибирске на выходных снова выведут на линии временные трамваи

В Новосибирске два временных трамвайных маршрута, введённых на замену 11-му и 14-му, будут ходить до 19 августа. Об этом в четверг, сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.
Напомним, неделю назад в мэрии сообщили, что в связи с ремонтными работами на улице Учительской на выходных 10 и 11 августа перестанут ходить трамваи №№ 11 и 14. На этот период были введены два временных маршрута № 5 и № 17.
В четверг стало известно, что ремонт на Учительской затянулся, в связи с чем на выходных 17 и 18 августа снова произойдёт трамвайная рокировка.
В субботу и воскресенье жители мегаполиса смогут воспользоваться следующим маршрутами:
— № 5 со схемой движения: конечный остановочный пункт «Золотая Горка», проспект Дзержинского, ул. Волочаевская, Гусинобродское шоссе, ул. Никитина, конечный остановочный пункт’Сад Мичуринцев" (пять единиц подвижного состава);
— № 17 со схемой движения: конечный остановочный пункт «ПКиО “Сосновый бор”, ул. Учительская, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, конечный остановочный пункт “Пл. им. Калинина” (две единицы подвижного состава).
Вернуть на линии маршруты 11 и 14 планируют с понедельник, 19 августа.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске отремонтируют трамвайные пути на Зыряновской за 4 млн рублей.