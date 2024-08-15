В Новосибирске создали беспилотник с искусственным интеллектом

— «Журавль» — это один из представителей целой платформы БПЛА, над которой работают в ИИР НГУ. Для решения задач навигации подключили искусственный интеллект, а именно — машинное зрение и алгоритмы распознавания объектов. Теперь БПЛА может прокладывать траекторию полета на основе того, что он «видит», а не по координатам, — сообщила пресс-служба НГУ.