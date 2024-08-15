В Новосибирске создали беспилотник с искусственным интеллектом

НГУ представил прототип новейшего БПЛА «Журавль» на международном форуме «Армия-2024», который проходил в Подмосковье с 12 по 14 августа.
— «Журавль» — это один из представителей целой платформы БПЛА, над которой работают в ИИР НГУ. Для решения задач навигации подключили искусственный интеллект, а именно — машинное зрение и алгоритмы распознавания объектов. Теперь БПЛА может прокладывать траекторию полета на основе того, что он «видит», а не по координатам, — сообщила пресс-служба НГУ.
Благодаря этому новшеству беспилотник будет стабильно работать даже при нестабильном сигнале спутниковой системы.
Новосибирские ученые планируют выпустить первую партию «Журавлей» к концу текущего года. Беспилотники можно будет передать заинтересованным инвесторам, готовым развивать эту технологию совместно с вузом.