Осенний фальстарт: когда в Татарстане закончатся дожди и будет ли жара?

Кажется, татарстанцы уже не надеются на возвращение жаркой погоды в августе, так что теперь вся надежда на бабье лето. Придет ли оно в Казань? Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Сильные дожди на неделе маловероятны.
Ливни, грозы и порывистый ветер — это то, с чего август начался для жителей республики. Всему виной циклон, под влияние которого попал Татарстан вместе с большой частью Европейской территории России.
В ближайшие дни погода будет плюс-минус такой же: солнечная погода будет чередоваться с дождями, а температура воздуха будет достаточно прохладной за счет северо-западных воздушных потоков.
«С 15 по 17 августа на территории республики сохранится дождливая погода, но интенсивность осадков уменьшится, и сильные дожди маловероятны», — отмечают синоптики.
Репетиция осени в августе.
Казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев считает, что в конце лета в Татарстане случилась репетиция осени. За осеннюю атмосферу в Казани отвечают дожди — за последние полмесяца в Казани выпало более 55 мм осадков, а это уже месячная норма, рассказал Переведенцев. Кроме того, среднесуточная температура сейчас ниже нормы градуса на три — порядка 18 градусов.
«Погода сейчас определяется Североатлантическим циклоном, мы находимся в его тыловой части, поэтому прохладно», — пояснил Переведенцев.
Дождливые дни в Татарстане — это, конечно, неприятно, но в некоторых регионах России погодные условия были просто ужасающими. Так, например, в Дагестане из-за обильных осадков сошли селевые потоки в горных районах, из-за чего около 10 населенных пунктов оказались без транспортного сообщения. На соседний Башкортостан обрушился сильный град.
«Вот это действительно неприятная погода, а у нас — просто похолодание», — считает Переведенцев.
Со следующей недели будет теплая комфортная погода.
Переведенцев прогнозирует потепление уже в ближайшие выходные за счет того, что до региона дотянутся антициклоны с запада.
В начале следующей недели,
«Это теплая, комфортная погода. Будем надеяться, что летнее тепло вернется в Татарстан в начале следующей недели», — сказал Переведенцев.
Есть вероятность, что в некоторые дни среднесуточная температура будет выше пару градусов.
Профессор КФУ считает, что в сентябре может быть и жаркая погода, если Татарстан накроет «какой-нибудь Азорский антициклон». Погода идет волнами, и если такая тенденция сохранится, то новая волна тепла может растянуться и на первую половину сентября, считает Переведенцев.
Что касается бабьего лета, то насчет него определенности нет. Но обычно солнечная сухая погода приходит в Татарстан в середине сентября и длится от нескольких суток до нескольких недель.