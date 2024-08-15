Осенний фальстарт: когда в Татарстане закончатся дожди и будет ли жара?

Казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев считает, что в конце лета в Татарстане случилась репетиция осени. За осеннюю атмосферу в Казани отвечают дожди — за последние полмесяца в Казани выпало более 55 мм осадков, а это уже месячная норма, рассказал Переведенцев. Кроме того, среднесуточная температура сейчас ниже нормы градуса на три — порядка 18 градусов.