Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скопления автобусов на ташкентских остановках больше не будет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания «Тошшахартрансхизмат», принимая во внимание жалобы пассажиров на длительный простой автобусов на остановках общественного транспорта, сформировала рабочую группу по устранению этой проблемы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Как сообщает компания, составлен список остановок, на которых чаще всего скапливаются автобусы. С водителями автобусов сотрудники компании проводят разъяснительные беседы.

Должностные лица «Тошшахартрансхизмат» уточнили, что по инструкции автобус должен находиться на остановке не более одной минуты. Также водители знают, что первый подъехавший на остановку автобус должен проехать вперед до границы остановки, чтобы не мешать подъезжающим автобусам.

В скором времени, по словам представителя компании, будет выпущено положение для водителей с правилами нахождения на остановке.

Пассажиры могут сообщать о скоплении автобусов по телефону доверия 1062.