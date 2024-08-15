Скопления автобусов на ташкентских остановках больше не будет

Должностные лица «Тошшахартрансхизмат» уточнили, что по инструкции автобус должен находиться на остановке не более одной минуты. Также водители знают, что первый подъехавший на остановку автобус должен проехать вперед до границы остановки, чтобы не мешать подъезжающим автобусам.