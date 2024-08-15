Скопления автобусов на ташкентских остановках больше не будет

Как сообщает компания, составлен список остановок, на которых чаще всего скапливаются автобусы. С водителями автобусов сотрудники компании проводят разъяснительные беседы.
Должностные лица «Тошшахартрансхизмат» уточнили, что по инструкции автобус должен находиться на остановке не более одной минуты. Также водители знают, что первый подъехавший на остановку автобус должен проехать вперед до границы остановки, чтобы не мешать подъезжающим автобусам.
В скором времени, по словам представителя компании, будет выпущено положение для водителей с правилами нахождения на остановке.
Пассажиры могут сообщать о скоплении автобусов по телефону доверия 1062.