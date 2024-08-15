В Воронежской области нашли новую реку Васильевку

— Это событие важно не только для местных жителей и географов, но и для всех, кто занимается изучением и использованием географических данных. Каждое новое внесение в каталог делает его более информативным, что в дальнейшем способствует лучшему изучению и использованию на практике, — поделился начальник отдела геодезии и картографии Андрей Карасев.