В Воронежской области нашли новую реку Васильевку

Управление Росреестра по Воронежской области на постоянной основе выявляет до сих пор не внесенные в Государственный каталог географических названий географические названия. Это позволяет устранить пробелы в данных и внести новые объекты в основной реестр.
Таким новым объектом стала река Васильевка, протекающая в Аннинском районе. До недавнего времени о ней знали только местные жители. А после обнаружения сведения о Васильевке передали в ППК «Роскадастр» для дальнейшего учёта и регистрации.
Теперь река Васильевка, протекающая в Аннинском районе, официально появилась в Государственном каталоге географических названий. Ее существование зафиксировано на федеральном уровне, что способствует улучшению картографии и учета водных объектов в стране.
— Это событие важно не только для местных жителей и географов, но и для всех, кто занимается изучением и использованием географических данных. Каждое новое внесение в каталог делает его более информативным, что в дальнейшем способствует лучшему изучению и использованию на практике, — поделился начальник отдела геодезии и картографии Андрей Карасев.