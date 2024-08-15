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На мосту через реку Лена в Усть-Куте ограничат движение до 15 сентября

Это связано с проведением капитального ремонта мостового перехода.

Источник: Комсомольская правда

На месяц в Усть-Куте будет ограничено движение по мосту через реку Лена. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, проезд для машин полиции, МЧС и скорой помощи будет беспрепятственным.

— С 15 августа по 15 сентября движение по мосту для автомобилей будет ограничено ежедневно в период с 22:00 вечера до 04:00 утра, с частичным пропуском каждые 20 минут, — пояснили в пресс-службе.

На пешеходов ограничение не распространяются. Напомним, что на мостовом переходе ведется капитальный ремонт. Сооружение является связующим между двумя микрорайонами города.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ограничат проезд на улице Волгоградской. Такие меры связаны с ремонтными работами на тепловых сетях.