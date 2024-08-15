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Gucci Mane анонсировал микстейп с DJ Drama

Хип-хоп-артист Gucci Mane выпустит микстейп Greatest Of All Trappers из серии Gangsta Grillz совместно с DJ Drama. Релиз состоится 16 августа.

Источник: Звук

Хип-хоп-артист Gucci Mane выпустит микстейп Greatest Of All Trappers из серии Gangsta Grillz совместно с DJ Drama. Релиз состоится 16 августа.

В своих соцсетях исполнитель поделился фрагментом трека и обложкой альбома с изображением мороженого из драгоценных камней.

Рэпер анонсировал пластинку с таким же названием еще в прошлом месяце, но выкладывал другую обложку и не упоминал об участии DJ Drama.

Музыканты неоднократно сотрудничали. Например, над студийником The Movie (Gangsta Grillz) (2008).

Недавно Gucci Mane объявил о запуске своего нового лейбла So Icy Millionaire. Для проекта он ищет двух перспективных артистов.