Gucci Mane анонсировал микстейп с DJ Drama

Хип-хоп-артист Gucci Mane выпустит микстейп Greatest Of All Trappers из серии Gangsta Grillz совместно с DJ Drama. Релиз состоится 16 августа.
В своих соцсетях исполнитель поделился фрагментом трека и обложкой альбома с изображением мороженого из драгоценных камней.
Рэпер анонсировал пластинку с таким же названием еще в прошлом месяце, но выкладывал другую обложку и не упоминал об участии DJ Drama.
Музыканты неоднократно сотрудничали. Например, над студийником The Movie (Gangsta Grillz) (2008).
Недавно Gucci Mane объявил о запуске своего нового лейбла So Icy Millionaire. Для проекта он ищет двух перспективных артистов.