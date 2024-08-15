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Бюст герою-металлургу Павлу Осипенко открыли в Таганроге

В Таганроге открыли бюст Герою Социалистического Труда Павлу Осипенко.

Источник: Комсомольская правда

15 августа в Таганроге открыли бюст Герою Социалистического Труда, Почетному гражданину города, заслуженному металлургу России, лауреату Государственной премии Павлу Осипенко. Торжественную церемонию посетил глава городской администрации Андрей Фатеев.

— Металлурги выступили с инициативой о создании памятника. Благодарю за сохранение памяти о людях, которые искренне любили свой завод и свой город, делали все возможное для их развития и процветания, — написал в Telegram после открытия памятника Андрей Фатеев.

Павел Осипенко 36 лет проработал на Таганрогском металлургическом заводе. Это предприятие он возглавил в 1963 году, после чего руководил им в течение 23 лет.

При участии Павла Ефимовича происходило активное развитие производства, в частности, были открыты новые и обновлены старые площадки. Также была оказана поддержка в строительстве противотуберкулезного и онкологического диспансера, 5-й горбольницы, обустраивалась улица Морозова. Кроме этого, таганрогские металлурги участвовали в создании других социально значимых объектов.

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