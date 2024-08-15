Стало немного страшно — министр Гани Бейсембаев про случай с таможенниками

Он рассказал, что в январе этого года посетил международную выставку Bett Show в Лондоне. После прилета в Астану его остановили два сотрудника таможенной службы.
— Стало немного страшно. Если таможенники бегут к тебе, ты думаешь сразу о многих вещах — скрутят руки и задержат… Мне казалось, что я не нарушил никаких правил, не совершал преступлений, но кто знает? — сказал министр.
Как пояснил министр, таможенники подошли к нему и взяли за руки, а затем улыбнулись и провели через контроль без очереди. Оказалось, что это его бывшие ученики.
— Когда ты настоящий учитель, где бы ты ни был, для твоих учеников ты всегда будешь уважаемым, желанным гостем. Кого уважают так же, как учителей? — задал он вопрос присутствующим.
В рамках республиканского форума сельских педагогов министр провел открытый тренинг для молодых учителей.