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Стало немного страшно — министр Гани Бейсембаев про случай с таможенниками

Министр просвещения Гани Бейсембаев, выступая на республиканском форуме молодых сельских педагогов в Астане, рассказал о забавном случае, который произошел с ним в аэропорту, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он рассказал, что в январе этого года посетил международную выставку Bett Show в Лондоне. После прилета в Астану его остановили два сотрудника таможенной службы.

— Стало немного страшно. Если таможенники бегут к тебе, ты думаешь сразу о многих вещах — скрутят руки и задержат… Мне казалось, что я не нарушил никаких правил, не совершал преступлений, но кто знает? — сказал министр.

Как пояснил министр, таможенники подошли к нему и взяли за руки, а затем улыбнулись и провели через контроль без очереди. Оказалось, что это его бывшие ученики.

— Когда ты настоящий учитель, где бы ты ни был, для твоих учеников ты всегда будешь уважаемым, желанным гостем. Кого уважают так же, как учителей? — задал он вопрос присутствующим.

В рамках республиканского форума сельских педагогов министр провел открытый тренинг для молодых учителей.